Ataque informático interrumpió servicios digitales de la Gobernación de Bolívar

Un incidente cibernético registrado en las últimas horas afectó los servidores de la Gobernación de Bolívar, ocasionando la suspensión temporal de sus trámites y servicios en línea.

La interrupción impactó a cientos de usuarios que diariamente acceden a la página web institucional y a otras plataformas digitales para realizar gestiones ante la administración departamental.

Equipos técnicos especializados trabajan de manera continua para restablecer la normalidad, mientras que las primeras indagaciones apuntan a que se trató de un ataque planificado con el objetivo de deshabilitar el sistema.