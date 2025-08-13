Cartagena

Ataque informático interrumpió servicios digitales de la Gobernación de Bolívar

El incidente ocasionó la suspensión de los trámites y servicios en línea de la administración departamental

Un incidente cibernético registrado en las últimas horas afectó los servidores de la Gobernación de Bolívar, ocasionando la suspensión temporal de sus trámites y servicios en línea.

La interrupción impactó a cientos de usuarios que diariamente acceden a la página web institucional y a otras plataformas digitales para realizar gestiones ante la administración departamental.

Equipos técnicos especializados trabajan de manera continua para restablecer la normalidad, mientras que las primeras indagaciones apuntan a que se trató de un ataque planificado con el objetivo de deshabilitar el sistema.

