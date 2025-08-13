Por orden público, municipios del Cauca cancelan fiestas y ferias
La escalada violenta de las disidencias deja cuatro muertos y seis heridos.
Popayán, Cauca
Varios municipios del Cauca especialmente de la zona del Macizo Colombiano decidieron cancelar las ferias o fiestas culturales agendadas para el puente festivo de agosto, por la delicada situación de orden público que afronta el departamento.
La Vega, Almaguer y La Sierra con sus alcaldes tomaron esta determinación tras la escalada violenta de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que deja cuatro muertos y seis heridos.
El mandatario de esa última localidad Manuel Guerrero aseguró que “lamentablemente el orden público en el Macizo Colombiano ha estado debilitado en las últimas semanas y como Administración municipal no queremos correr riesgos con la comunidad que iba a asistir a nuestras buenas y tradicionales fiestas”.
Tras la masacre de tres personas en Bolívar, en Popayán la Gobernación lideró un consejo de seguridad.
Se anunció una línea de investigación para esclarecer este hecho y también adoptar medidas preventivas frente a comunicados emitidos por grupos armados en la región.
El Comité de Integración del Macizo Colombiano denunció que es tal la situación en la zona, que lideres comunales están renunciando a sus cargos para no tener problemas con estructuras ilegales.