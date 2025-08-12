Fluminense anuncia el reemplazo de Jhon Arias: colombiano surgido en América de Cali

Fluminense tiene un nuevo colombiano en su plantel. Tras la salida de Jhon Arias con destino al Wolverhampton de Inglaterra, quedaban Kevin Serna y el lateral izquierdo Gabriel Fuentes, pero ahora se uno otro nacional al club de Río de Janeiro.

Luego de varias semanas de negociaciones desde que mostraron interés, en los últimos días se llegó a un acuerdo entre todas las partes para que Santiago Moreno se infunde la camiseta Tricolor. Desde Portland Timbers, el futbolista caleño llega para hacerse cargo de uno de los extremos del equipo dirigido por Renato Gaucho.

Este martes 12 de agosto, Fluminense anunció su vinculación, luego de que se realizara con éxitos los exámenes de protocolo. “El Fluminense FC anuncia que ha finalizado el traspaso del delantero colombiano Santiago Moreno. El jugador, que militaba en el Portland Timbers de Estados Unidos, llegó a Río de Janeiro, se sometió a exámenes médicos y firmó un contrato indefinido con el club hasta finales de 2029″, se lee en la publicación.

O Fluminense FC informa que acertou a transferência do atacante colombiano Santiago Moreno. O jogador, que estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2029.

La operación del traspaso del futbolista de 25 años se cerró en 6 millones de dólares, de los cuales un porcentaje le corresponde al América de Cali por derechos de formación y solidaridad. Moreno surgió de la cantera del conjunto Escarlata, debutó allí profesionalmente y logró el título de la Liga colombiana 2020, acumulando además 57 partidos, en los que marcó 11 goles y dio 7 asistencias.