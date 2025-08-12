Copa Sudamericana

Once Caldas vs. Huracán EN VIVO: siga el partido de ida en los octavos de final de Copa Sudamericana

El cuadro de Manizales buscará dar el golpe sobre la mesa frente a uno de los favoritos al título continental.

Once Caldas vs. Huracán EN VIVO: siga el partido de ida en los octavos de final de Copa Sudamericana / Getty Images

Once Caldas vs. Huracán EN VIVO: siga el partido de ida en los octavos de final de Copa Sudamericana / Getty Images

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad