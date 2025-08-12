Once Caldas vs. Huracán EN VIVO: siga el partido de ida en los octavos de final de Copa Sudamericana

Los <b>octavos de final de la Copa Sudamericana 2025</b> comienzan este martes 12 de agosto con el duelo entre<b> Once Caldas y Huracán</b> en el Estadio Palogrande de Manizales. El compromiso comienza sobre las <b>5 de la tarde</b> y cuenta con la transmisión por<i> El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio</i>.<a href="https://caracol.com.co/2025/07/24/once-caldas-vs-san-antonio-en-vivo-por-copa-sudamericana-siga-aca-la-transmision-del-partido/" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/07/24/once-caldas-vs-san-antonio-en-vivo-por-copa-sudamericana-siga-aca-la-transmision-del-partido/"><b>El equipo colombiano logró avanzar a esta fase, luego de imponerse 4-0 ante San Antonio de Bulo Bulo</b></a> en la ronda de play-offs. Entretanto, <b>el cuadro argentino se clasificó directamente al terminar siendo líder del Grupo C</b>.Aunque el <a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/tabla-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-quedo-tras-goleada-de-nacional-sobre-alianza/"><b>cuadro caldense se encuentra en la penúltima casilla de la Liga Colombiana</b></a>, su desempeño en la Copa Sudamericana ha sido sumamente bueno, razón por la cual accedió a la fase de octavos y se espera pueda dar la sorpresa frente a uno de los favoritos.