Defensoría del Pueblo alerta sobre presencia campamentaria del ELN al occidente de Risaralda

Si bien hace dos años que la Defensoría del Pueblo, había alertado sobre la presencia no campamentaria de grupos al margen de la ley, principalmente el ELN, al occidente del departamento de Risaralda, hoy la alerta que emite es sobre la presencia campamentaria de este grupo guerrillero en el territorio, es decir una presencia permanente.

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo Nacional, manifestó que a esta alerta, se le suma la preocupación de una posible expansión del Clan del Golfo en el departamento, temas que discutió de manera directa con el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

“Hay riesgo de expansión, es algo que sí hemos verificado y también del ELN, la Defensoría del Pueblo, hace un par de años había alertado por la presencia no campamentaria del ELN y recientemente tenemos alerta sobre la posible presencia campamentaria del ELN, lo cual mostraría no solo una expansión, sino una presencia más permanente”, dijo la funcionaria.

Marín también se refirió al riesgo del reclutamiento forzado de menores en Risaralda por parte del ELN o Clan del Golfo, confirmó que si bien no hay reporte de casos, no significa que no exista el riesgo.

Explicó también la defensora, que frente al panorama de los menores de edad, si se ha visto el uso de los mismos por parte de grupos delincuenciales como ‘Cordillera’, para la comisión de delitos en el área metropolitana de Pereira.

“Hay una alerta temprana vigente en el departamento que, digamos, plantea ese riesgo, el riesgo de reclutamiento; todos los grupos armados, incluyendo el Clan del Golfo y el ELN, reclutan, no hemos recibido reporte confirmado de reclutamientos en el departamento, ahora bien, eso no quiere decir que no existe el riesgo...De otra parte, además del riesgo de reclutamiento, que como digo no tenemos casos verificados en el departamento, sí está el tema de utilización y uso de parte de otras estructuras armadas como la de criminalidad organizada que se presenta en otras áreas del departamento como el municipio de Pereira”.

Recordemos que recientemente también La Procuraduría General de La Nación, había alertado sobre posible reclutamiento de menores indígenas en Mistrató, esto después de que las mismas comunidades indígenas denunciaran ante este ente de control, el actuar de los grupos armados que viene afectando “su autonomía, autogobierno y autodeterminación”.