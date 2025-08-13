Capturan a “Eykon El Cole”, señalado de un intento de homicidio: esto se sabe

José Manuel Albino Barrios, quien es conocido en las redes sociales como “Eykon El Cole”. Foto: Cortesía.

José Manuel Albino Barrios, quien es conocido en las redes sociales como “Eykon El Cole”, fue capturado señalado de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, parte o municiones.

Según la investigación, esta persona es investigado por un ataque a bala en donde resultó herido Waimer De Jesús Alandete Guerra, supuestamente, por el no pago de una deuda.

La captura de esta persona se dio en la carrera 3C con la calle 90, en el barrio San Luis, en Barranquilla.

¿Por qué fue capturado “Eykon El Cole”?

En la mañana del pasado 28 de mayo, Wainero Alandete Guerra resultó herido luego que, según familiares, un cobradiario lo atacó a bala por una deuda. Según se conoció, el atacante sería “Eykon El Cole”.

Este hecho se registró en la vivienda de la víctima ubicada en el barrio 7 de abril.