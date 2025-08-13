Desmantelan banda que robaba carros en Barranquilla y Soledad: cuatro personas fueron capturadas

En un operativo coordinado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, fueron capturadas cuatro personas señaladas de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto de vehículos en Barranquilla y Soledad.

Las detenciones se produjeron tras siete diligencias de allanamiento realizadas en los barrios El Rubí, Mequejo, Nueva Colombia y Las Malvinas. Los capturados fueron aprehendidos mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y un computador portátil, elementos que serán clave en el avance de la investigación.

Más de siete anotaciones entre los capturados

Uno de los detenidos es conocido con el alias de ‘El Cabezón’, presunto cabecilla de la banda y responsable de suministrar documentación falsa para la comercialización ilegal de los vehículos robados.

En conjunto, los capturados registran siete anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Según las autoridades, a esta organización criminal se le atribuyen al menos 20 robos de vehículos cometidos entre 2024 y 2025.