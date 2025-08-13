Comerciantes denuncian ‘zona de atracos’ en la Cordialidad

La ola de delincuencia en el corredor vial de la Cordialidad, entre el barrio San Martín y la carrera 21, se ha convertido en una zona de contantes atracos, donde comerciantes denuncian que esta situación los mantiene en zozobra.

Según denuncias conocidas por Caracol Radio, los asaltantes aprovechan los momentos de menor afluencia vehicular y peatonal para operar. La modalidad consiste en enviar primero a una persona para inspeccionar los locales comerciales y determinar si están vulnerables.

Posteriormente, tras ese reconocimiento inicial, los presuntos delincuentes contactan a sus cómplices para ejecutar el hurto. Esta táctica quedó en evidencia en un reciente caso ocurrido el día de ayer, cuando un grupo de delincuentes asaltó a los presentes en un establecimiento dedicado al servicio de autos.

“Hacen la inteligencia para poder atracar”

Una de las víctimas del hecho relató la situación y pidió mayor presencia de las autoridades en la zona:

“Necesitamos que nos apoye la policía, porque hay momentos en que el bandido ya está haciendo un seguimiento. El bandido ya no llega como tal enseguida a atracar: ellos mandan a una persona y, primero, miran el terreno, cómo está el movimiento, si hay policía, si no hay policía, cómo está el negocio, cuántos son, cuántos no somos. Porque ya ellos hacen la inteligencia para poder atracar. Entonces, nosotros necesitamos apoyo de la Policía Nacional”, dijo el comerciante, quien prefirió no revelar su identidad.

Los comerciantes piden medidas urgentes a la Policía Nacional para frenar esta modalidad de robo que, según afirman, se ha vuelto común en la zona.