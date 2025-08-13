Cali se alista para vivir la cuarta versión de la Carrera del Pacífico 10K

Valle del Cauca

Cali se prepara para vivir nuevamente una de las carreras más esperadas de la temporada de competencias callejeras, este domingo 17 de agosto, la cuarta versión de la Carrera del Pacífico Cali 10K.

Además, es una de las pocas carreras que cuentan con el reconocimiento y sello Élite de World Athletics del continente y los grupos destacados, que usualmente participan en la carrera como el Equipo Porvenir y el Equipo Asics presentarán sus nóminas completas, con reconocidas figuras como:

Carolina Tabares

Leidy Romero

Alexandra Aldana

Leidy Lozano

Shellcy Sarmiento

Mauricio e Iván González

Desde la organización del evento se confirmo además la asistencia de atletas nacionales e internacionales encabezados por Rodrigue Kwizera, nacido en Burundi hace 25 años, quien es actualmente el segundo en el ranking mundial 2025 de Cross Country. Tiene un registro personal en los 10 kilómetros (26:54), logrado en localidad alemana de Herzogenaurach, el pasado 26 de abril. Este registro es el tercero en el ranking mundial de la distancia.

También se confirma el regreso a Cali de la keniata Gladys Kwamboka, actual campeona africana de 10.000 metros y vencedora de la edición 2024, al imponer la marca vigente de la Carrera (32:19), con la clara intención de defender su título y establecer un nuevo registro.

La presentación oficial de estos atletas internacionales se hará este viernes 15 de agosto en el salón Palmeras del Hotel Intercontinental. En dicho evento se presentarán figuras mundiales de Kenia, Burundi, Tanzania, Ghana, Eritrea, Etiopía, Uganda y Estados Unidos.