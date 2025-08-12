Hoy Copa Sudamericana: América de Cali vs. Fluminense

Valle del Cauca

América de Cali tiene esta noche una de las citas más importantes en lo que va del año, pues se juega la clasificación a cuartos de final ante Fluminense de Brasil, campeón de la libertadores en 2023.

A las 7:30 p.m. el Pascual Guerrero recibirá al equipo brasilero por el partido de ida, esperando ser testigo del primer paso a cuartos de final del conjunto americano en su historia.

De las tres veces que ha llegó a estas instancias de octavos de final en el pasado ha sido eliminado en todas; en una ocasión por su compatriota Atlético Nacional y en las dos ultimas precisamente por equipos oriundos de Brasil.

¿Cómo llegan los ‘diablos rojos’?

🇦🇹 ¡Este martes, todos alentamos! 👹



📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para enfrentar mañana a Fluminense en Pascual Guerrero. ⚽ pic.twitter.com/iEkguri9fL — América de Cali (@AmericadeCali) August 12, 2025

Joel Graterol, el arquero venezolano es la gran novedad en la inscripción para este partido

América no contará con la participación de su reciente refuerzo Dylan Borrero, ni con Jhon Murillo por Lesión.

Según el reporte médico están habilitados para jugar y además están en la convocatoria: Jan Lucumí, Mateo Castillo y Marcos Mina

Eder Álvarez Balanta no fue convocado y tras larga incapacidad volvía por liga ante Pereira.

¿Y fluminense?

No contará con la presencia de varios jugadores destacados por lesión, entre ellos: el defensa experimentado Thiago Silva, , el también defensa central Ignacio, el medio campista Nonato y el lateral Yéferson Soteldo

A fluminense esta llegando Santiago Moreno, jugador vallecaucano que venia del futbol de la MLS.