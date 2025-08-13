Boyacá firmará Pacto Territorial por más de $1,8 billones con el Gobierno Nacional

El acuerdo permitirá la ejecución de más de 70 proyectos en sectores como vías, agricultura, turismo, salud, educación y transición energética.

Boyacá

El presidente de la República visitará este jueves el departamento de Boyacá para la firma del Pacto Territorial, un acuerdo que permitirá la ejecución de más de 70 proyectos estratégicos en sectores como vías, agricultura, turismo, salud, educación y transición energética, con una inversión que supera los 1,8 billones de pesos.

El representante a la Cámara Wilmer Castellanos, coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, destacó que Boyacá fue el segundo departamento del país con más proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones. “Nuestro objetivo como congresistas fue lograr que esos proyectos se financien y se conviertan en realidad. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador y la Gobernación de Boyacá, se lograron presentar iniciativas en fase 3, listas para ser ejecutadas”, explicó.

El parlamentario resaltó que este pacto es fruto de un esfuerzo articulado con el Gobierno Nacional. “Hemos sostenido reuniones con el ministro de Hacienda y con la directora del DNP. Esto nos permitirá arrancar con la ejecución de las obras en el menor tiempo posible”, afirmó.

El representante también hizo un llamado para evitar retrasos en la implementación de los proyectos. “No podemos repetir lo ocurrido con el Pacto Bicentenario, que se extendió demasiado y no mostró resultados inmediatos. Queremos que este pacto se ejecute acorde a los tiempos de cada iniciativa, para que los boyacenses vean pronto los beneficios”, indicó.

El evento de este jueves incluirá además la entrega de 1.000 títulos formales de tierra a familias del departamento. “Es una gestión histórica para Boyacá. Hemos trabajado desde que llegamos al Congreso para poner los proyectos del departamento en la mira del Gobierno Nacional y hoy podemos decir que este sueño se hace realidad”, concluyó el representante.