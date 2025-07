¿Qué pasará con el pico y placa del área metropolitana de Bucaramanga? Consejo de Estado lo decidirá

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander decidió conceder la impugnación presentada por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en el marco de una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Yesid Leonardo Silva Parada, con relación a la implementación del pico y placa metropolitano.

Será el Consejo de Estado quien tome la decisión en segunda instancia sobre futuro del pico y placa en Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Pico y placa del área metropolitana de Bucaramanga: recuento del fallo de la acción de tutela en primera instancia

El pasado 18 de julio el Tribunal Administrativo de Santander emitió una sentencia, un fallo en primera instancia, donde ordenaba que se anulara parcialmente la medida del pico y placa en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, ese fallo tenía una salvedad y es que podrían impugnar la decisión los alcaldes de cada municipio y el Juez 15 Administrativo.

En esta oportunidad quienes impugnaron fue la alcaldía de Girón y el Juez 15 Administrativo, pero la magistrada aceptó solo la impugnación del Juez 15 administrativo y no la de la Alcaldía de Girón, considerando conveniente que el fallo final lo dicte el Consejo de Estado.

“Esto es un acto sin precedentes y me tranquiliza porque de manera imparcial sé que el Consejo de Estado fallará a favor de los miles de santandereanos que viven en el área metropolitana y se han visto afectados con esta medida”, manifestó Leonardo Silva, accionante.

Pico y placa en Floridablanca, Piedecuesta y Girón en manos del Consejo de Estado

La magistrada María Eugenia Carreño Gómez, ponente del caso, determinó que la impugnación cumple con los requisitos, por lo que dio a conocer a través del auto del Tribunal Administrativo de Santander de este 30 de julio de 2025, que se remite el expediente al Consejo de Estado, máxima autoridad en lo contencioso-administrativo, para que adelante el trámite correspondiente en segunda instancia.

“Nuestra demanda a través de la acción de tutela vela por el agricultor que no puede ingresar a las ciudades a vender sus productos, por esa madre cabeza de familia que no puede llevar a sus hijos al colegio, por ese comerciante emprendedor o empresario que no puede comercializar sus productos porque tiene un pico y placa, por ese estudiante que no se puede movilizar porque la medida de pico y placa no lo permite y sé y confío que el Consejo de Estado fallará a nuestro favor porque nuestra demanda sustentada. Esta medida no contrarresta ni en moto, ni en taxi, ni mejora la movilidad”, agregó el accionante en este trámite judicial, Leonardo Silva.

Así las cosas, ahora será el Consejo de Estado quien tiene la última palabra y quien determinará si mantiene, modifica o revoca la decisión de la magistrada María Eugenia Carreño Gómez.

Por ahora los alcaldes deben implementar la medida que ordenó la magistrada en el fallo de primera instancia, incluyendo al municipio de Girón.

