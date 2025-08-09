En Bucaramanga comunidad prendió fuego a motocicleta de ladrones tras robo fallido

Bucaramanga

En la tarde de este sábado 9 de agosto, un intento de hurto en pleno centro de Bucaramanga terminó con la motocicleta de los presuntos ladrones envuelta en llamas.

El hecho se registró en la carrera 15 con calle 34, cuando dos sujetos a bordo de una moto intentaron asaltar a un ciudadano, en la modalidad de raponazo. La rápida reacción de transeúntes y comerciantes impidió que se concretara el robo. La Policía logró capturar a los delincuentes, quienes fueron trasladados a la estación del centro.

Minutos después de la detención, un grupo de personas prendió fuego a la motocicleta utilizada por los ladrones. Bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia.

Según Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga la emergencia fue atendida rápidamente: “Fuimos informados sobre el incendio cerca a la Plaza Central, llegamos al lugar, fue necesaria la intervención de una máquina contra incendios y cuatro bomberos, apagamos la motocicleta que estaba en llamas”.