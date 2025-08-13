América juega por Liga ante Pereira, sin cumplir el tiempo reglamentario de descanso

Marcos Mina se lamenta tras la derrota del América ante el Fluminense. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

América de Cali visita al Deportivo Pereira por la séptima fecha del fútbol colombiano. El equipo vallecaucano espera sacudirse de lo que fue la dura derrota sufrida en casa este martes ante Fluminense de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Diego Raimondi cayeron 1-2 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y definirán su clasificación en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro el próximo martes 19 de agosto.

Menos de dos días de descanso

El equipo vallecaucano visita el estadio Hernán Ramírez Villegas con menos de 48 horas de descanso desde su juego ante el Fluminense. El partido del Pascual lo disputó este martes a las 7:30PM; mientras que el de este jueves será a las 6:00PM.

América de Cali apenas pudo hacer trabajos de recuperación este miércoles, donde ya se desplazó para Pereira. Entre las novedades del grupo de viajeros está la presencia del colombo-venezolano Jhon Murillo y del portero venezolano Joel Graterol.

Situación en la Liga

En el torneo local, América tampoco atraviesa un buen momento, el equipo vallecuacano está en la casilla 17 con 4 puntos de 12 posibles, acumulando dos derrotas consecutivas, la última en condición de local 0-1 ante el Deportes Tolima.

Deportivo Pereira, por su parte, figura en el octavo lugar de la tabla con 8 puntos. En su más reciente compromiso empató 0-0 con Fortaleza en Bogotá.

¿Cómo seguir el partido?

El minuto a minuto del juego Deportivo Pereira Vs. América de Cali de este jueves, a partir de las 6:00PM, podrá seguirse a través de la página web de caracol.com.co.