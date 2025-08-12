🔴 EN VIVO América Vs. Fluminense, siga acá la transmisión del partido por Copa Sudamericana

América - Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana / Caracol Radio.

América de Cali se enfrenta a Fluminense de Brasil en el estadio Pascual Guerrero, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Diego Raimondi espera pegar primero en la serie, bajo el apoyo masivo de sus aficionados.

El equipo vallecaucano ya sabe lo que es dejar atrás a un brasileño en el certamen, puesto que en los playoffs hicieron lo propio contra Bahía, a quien derrotaron 2-0 en el juego de vuelta y en el marcador global de la serie.

Fluminense, por su parte, viene de ser el mejor equipo sudamericano en el pasado Mundial de Clubes, accediendo hasta las semifinales del certamen. A esta instancia de la Sudamericana clasificaron como líderes del Grupo F, donde derrotaron en dos oportunidades al Once Caldas.

