América buscará cortar racha negativa ante Fluminense por Sudamericana ¿Cuándo se juega la vuelta?

América de Cali perdió el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense por 1-2, un juego en el que los brasileños cobraron dos errores en el primer tiempo: al minuto 7 un autogol de Yerson Candelo y sobre el 15′ Agustín Canobbio robó un balón a Jean Pestaña y marcó el 0-2 parcial.

Sin embargo, el conjunto Escarlata pudo encontrar una esperanza de cara al juego de vuelta, gracias al gol al minuto 90+3′ de Cristian Barrios, que acorta la diferencia para un duelo crucial en el Maracaná ante un complicado rival.

DT de Fluminense luego de triunfo sobre América en Sudamericana: “Pudimos prácticamente eliminarlos”

“Nosotros estamos perdiendo 1-0 y terminó el primer tiempo. Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar. En Brasil no creo que se repita el mismo partido con un equipo totalmente replegado, somos conscientes de eso. Si pudimos hoy tener el protagonismo del partido, por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”, fueron las palabras del entrenador del América, Gabriel Raimondi.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

Se disputará el martes 19 de agosto a partir de las 7:30 p.m. hora de Colombia en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

América, a cortar una racha en sus visitas a Brasil

El conjunto Escarlata tiene un reto difícil en su visita a Brasil, pues deberá volver a ganar para tener poder tener chances de clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Más allá de eso, cuenta con el difícil reto de volver a ganar en ese país por torneos Conmebol, luego de 32 años de la última vez, que data de 1993 ante Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año.

De hecho, solo ha podido ganar en dos oportunidades en ese país, además de ese registro ante Flamengo, y fue contra Santos por fase de grupos de Copa Libertadores en 1984. El saldo es de seis empates y 13 derrotas.

Historial de América en Brasil por torneos Conmebol

- Corinthians 1-1 América - fase de grupos - Copa Sudamericana 2025

- Athletico Paranaense 4-1 América – Octavos de final – Copa Sudamericana 2021

- Atlético Mineiro 2-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2021

- Gremio 1-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2020

- Internacional 4-3 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2020

- São Paulo 2-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2009

- Botafogo 3-1 América – Octavos de final – Copa Sudamericana 2008

- Athletico Paranaense 2-1 América – Fase de grupos - Copa Libertadores 2005

- Santos 3-0 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2003

- Athletico Paranaense 1-1 América – Fase de grupos - Copa Libertadores 2002

- Vasco da Gama 4-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 2001

- Atlético Mineiro 1-1 América – Cuartos de final – Copa Conmebol 1997

- Gremio 1-0 América – Semifinales – Copa Libertadores 1996

- Atlético Mineiro 1-0 (4-3 p.n) América – Semifinales – Copa Conmebol 1995

- Corinthians 2-1 América – Cuartos de final – Copa Conmebol 1995

- Flamengo 1-3 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 1993

- Internacional 1-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 1993

-Flamengo 4-2 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 1984

- Santos 0-1 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 1984

- Gremio 2-1 América - Fase de grupos – Copa Libertadores 1983

- Internacional 0-0 América – Fase de grupos – Copa Libertadores 1980