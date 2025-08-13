26 años del asesinato de Jaime Garzón: memoria, homenajes y su legado vivo en Colombia

Recordando a Jaime Garzón

La esquina de la Carrera 40 con calle 24, donde fue asesinado en 1999, amaneció con un poste pintado con la bandera de Colombia y la frase “Juro que no morí”, junto a la inscripción “26 años”. Este lugar se ha convertido en un símbolo de memoria colectiva y de reconocimiento a su trabajo periodístico y satírico.

Homenaje y documental

Marisol Garzón, hermana del comunicador, convocó a un homenaje en el Centro de Memoria Histórica, frente a la estatua de Heriberto de la Calle, uno de los personajes más recordados de Jaime. La jornada incluye:

• Proyección del tercer episodio de un documental sobre su vida.

• Actividades para recordar su aporte a la paz y a la justicia social en Colombia.

Legado y justicia pendiente

Aunque algunos responsables de su asesinato han sido condenados, como Carlos Castaño y José Miguel Narváez Martínez, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sociedad mantiene viva su memoria, mientras la justicia sigue pendiente para otros involucrados.

Una voz que sigue vigente

Jaime Garzón utilizó el humor como herramienta para evidenciar la corrupción, la violencia y la hipocresía en Colombia. “Juro que no morí”, dicen sus palabras hoy, reflejando la permanencia de su influencia y el impacto de su periodismo en generaciones de colombianos que siguen reconociendo su valentía y claridad al hablar sin miedo.