Subsecretario de Estado de EE.UU. llega a Bogotá para funeral de Miguel Uribe

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viaja este martes a Bogotá para asistir al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes tras permanecer dos meses en coma, luego de recibir varios disparos en un atentado que sacudió la política colombiana.

En el pódcast Triggered de Donald Trump Jr., Landau afirmó que lo ocurrido en Colombia “impacta directamente a Estados Unidos, obviamente por razones migratorias, pero también por muchas otras”.

Expresó su preocupación por los ataques contra candidatos conservadores de centroderecha “en muchos países, incluyendo el nuestro”, y advirtió que “no puedes tener una democracia si un senador se convierte en objeto de asesinato”.

Landau subrayó que la política exterior de la administración Trump “está volviendo a lo básico, a nuestras tradiciones de larga data, una de ellas enfocarnos en nuestro propio hemisferio. Durante demasiado tiempo nos concentramos casi exclusivamente en Europa y Oriente Medio, ignorando nuestro propio patio trasero”.

El funcionario recordó que Uribe “había alzado la voz contra el actual presidente de Colombia, un exguerrillero comunista”, y dijo que “fue abatido a tiros desde muy cerca hace poco menos de dos meses, y falleció ayer”.

La presencia de Landau en las exequias es interpretada como un mensaje de respaldo explícito de Washington en medio de la tensión política entre la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro.

Su llegada coincide con la visita a Bogotá de dos delegaciones del Senado estadounidense, encabezadas por los legisladores Bernie Moreno y Rubén Gallego, que desarrollarán agenda oficial durante varios días en el país.