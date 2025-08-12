Trabajos de Air-e para HOY 12 de agosto: no habrá energía en el norte de Barranquilla

Con el objetivo de avanzar en los planes de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e Intervenida llevará a cabo una serie de trabajos en varias zonas del norte de Barranquilla y en algunos municipios del Atlántico. Estos trabajos buscan garantizar un mejor servicio de energía eléctrica y una mayor estabilidad en el sistema de distribución.

Intervenciones en Altos del Parque: horarios y sectores

En el sector de Altos del Parque, ubicado en el norte de Barranquilla, se realizarán trabajos de instalación de equipos eléctricos. Estos trabajos abarcarán el área comprendida entre las calles 98 y 99, y entre las carreras 64C y 65.

La empresa indicó que las labores se desarrollarán durante el día, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 5:55 p.m. Se espera que los trabajos contribuyan al fortalecimiento del sistema eléctrico en esta zona.

Adecuaciones en Vista Hermosa, Soledad

En el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Soledad, se llevarán a cabo adecuaciones en la red de baja tensión. Estos trabajos estarán concentrados en la intersección de la carrera 50 con la calle 22. Las labores comenzarán a las 9:10 a.m. y finalizarán a las 5:00 p.m. Durante este tiempo, la empresa realizará ajustes que mejorarán la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Sabanalarga: cambio de postes y redes eléctricas

En Sabanalarga, se desarrollarán importantes trabajos de mantenimiento que incluyen el cambio de postes y redes eléctricas. Las zonas afectadas serán las calles 23 a 28, entre las carreras 7 y 8, así como los sectores de Mundo Feliz, Bellavista, la vía Bajo del Cura y Loma del Negrito. Las actividades se realizarán entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m., con el fin de mejorar la distribución y la confiabilidad del suministro eléctrico en estos sectores.

Durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento preventivo, es posible que los residentes de las zonas mencionadas experimenten interrupciones temporales en el servicio eléctrico. La empresa Air-e Intervenida solicitó a los usuarios tener paciencia y comprensión, ya que estas labores son esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema de distribución de energía.