Impresionantes imágenes: así quedó una casa tras fuertes lluvias en Barranquilla

Dos familias resultaron damnificadas luego de las afectaciones que resultaron en sus viviendas debido a las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana en Barranquilla. Las viviendas afectadas están ubicadas en los barrios Carlos Meisel y La Magdalena.

La vivienda afectada en el barrio Carlos Meisel sector II tuvo una gran afectación en su infraestructura obligando que las paredes cedieran y cayeran parte de ella al piso, incluso, parte de una pared quedó sobre la de la vivienda de al lado.

“Esa parte toda que cayó fue sobre la vivienda de al lado. Cuando vino Prevención y Desastres mandaron a evacuar a esa familia también porque la casa está rajada”, manifestó Manuel Gutiérrez Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector.

Daños en vivienda de La Magdalena

En el barrio La Magdalena, cayeron al piso unas 13 láminas de Eternit que hacían parte del techo de la vivienda en donde reside un adulto mayor en condición de discapacidad con su familia.

“Gracias a Dios se levanta a orinar y levantándose el a orinar caen las láminas que ya estaban afectadas por las lluvias”, dijo Fidel Pérez, líder del sector