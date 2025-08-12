En Rionegro, Antioquia, decretan también tres días de duelo en homenaje a Miguel Uribe

Los tres días de duelo en Rionegro serán entre el 11 y el 13 de agosto. Foto: Alcaldía de Rionegro.

La Alcaldía de Rionegro, encabezada por el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea, decretó tres días de duelo —del 11 al 13 de agosto— por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El decreto incluye izar la bandera de Rionegro a media asta en todas las dependencias y espacios oficiales, como muestra de respeto y solidaridad con la familia del dirigente político, a quien se reconoció por su liderazgo y compromiso con el país.

“Su trabajo incansable, su respeto por la democracia y su compromiso con el bien común son un ejemplo para las presentes y futuras generaciones”, expresó el mandatario local, quien envió un mensaje de condolencias a la familia y allegados de Uribe Turbay.

Duelo en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentaron la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Como acto de solidaridad, los mandatarios anunciaron que tanto Medellín como otros municipios del departamento tendrán tres días de duelo, como mensaje de acompañamiento en el dolor de su pérdida y muestra de firmeza y determinación.

En las últimas horas, en La Alpujarra, se realizó una velatón para rendir homenaje a Uribe Turbay y expresar condolencias a la familia del senador.