¿Qué va a pasar con el colegio INEM, José Celestino Mutis de Armenia? Aquí les contamos

Armenia

Luego de la realización de una de las mesas de trabajo convocadas con el equipo técnico de la Secretaría de Educación de Armenia, el Sindicato de Educadores del Quindío Suteq, comunidad educativa, estudiantes y padres de familia del INEM José Celestino Mutis, concejales y diputados hubo luz verde para la continuidad de la institución educativa que tiene 52 años de creación.

El secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo fue claro y ratifico que “El INEM no se traslada, no se fusiona y no se cierra, como ninguna otra institución educativa de la ciudad”.

Esto luego de escuchar las propuestas de la comunidad educativa convocada a la mesa, y su disposición al diálogo para abordar la situación, se determinó que se seguirá contando con los directivos docentes y docentes asignados a la institución, según la planta viabilizada desde el Ministerio de Educación Nacional.

El secretario explicó los puntos clave para el Colegio INEM

1. El INEM no se cierra, eso desde el principio se sabía, esta administración jamás ha pensado en cerrar ninguna institución y no se cierra el INEM, sino que su planta docente, directivos, su matrícula viabilizada estará en el lugar donde sabemos que funciona el José Celestino Mutis en el municipio de Armenia.

2. No vamos a cerrar ninguna institución para darle matrícula al INEM, pero igualmente tampoco vamos a fusionar ninguna institución con el INEM, es decir, aseguramos la matrícula.

3. Queremos poner de manifiesto que la administración municipal a través de la secretaría de educación estará haciendo un acompañamiento y trabajando de la mano para su propuesta de fortalecimiento pedagógico en entorno al agro, entorno al medio ambiente, entorno a lo bio. Hay una muy buena oportunidad gracias a los generosos terrenos y espacios con los que cuenta el INEM José Celestino Mutis.

4. Estaremos revisando los asuntos de ciertas posesiones del territorio del espacio físico que tienen terceros, recordemos que el INEM es un Baluarte del municipio de Armenia y del sistema educativo como tal.

El compromiso asumido por los directivos docentes, profesores, padres de familia y egresados, permitirá la evaluación de un nuevo enfoque institucional que fortalezca el proyecto educativo y haga crecer la institución desde aspectos clave como: incremento de matrícula, cuidado de la infraestructura, gestión de proyectos y otras acciones que beneficien a toda la población escolar.