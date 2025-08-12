Qué es cámara ardiente en funeral en Colombia: Se llevará a cabo por 3 días en velorio Miguel Uribe

En una jornada de luto nacional, Colombia se une para despedir al senador de derechas Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto tras estar más de dos meses internado por un atentado en su contra en el occidente de Bogotá. En cámara ardiente del Salón Elíptico del Congreso de la República, permanecerá su féretro durante tres días.

A raíz de este suceso, las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes acordaron que se llevará a cabo su velación en el Capitolio Nacional con tal de rendirle homenaje al también precandidato presidencial, quien tenía 39 años de edad al momento de su defunción. Además, el legislativo anunció que suspenderá sus actividades en las plenarias durante tres días, es decir, entre el 11 y el 13 de agosto.

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado t dedicación democrático al país", expresó el Congreso por medio de un comunicado.

¿En qué consiste la Cámara Ardiente?

La Cámara Ardiente, también conocida como la Capilla Ardiente, es un espacio que se destina para colocar el féretro antes de que se lleve a cabo su funeral. En él, los asistentes podrán acercarse para despedir al difunto y honrar su memoria.

Este sitio se suele adornar con velas. flores y varias reliquias que se colocan cerca del féretro para generar un ambiente que acompañe la solemnidad del momento. Asimismo, se pueden poner elementos como una bandera que cubra el sarcófago, tal como se hizo con el senador Miguel Uribe.

Por tradición, esta clase de actos se realizan en las iglesias o en las funerarias, ya que cuentan con el ambiente propicio para la velación del fallecido. Sin embargo, su instalación también se puede llevar a cabo en lugares públicos teniendo en cuenta la importancia que tuvo la persona a quien se le está rindiendo el homenaje.

Horarios para asistir a la velación de Miguel Uribe

Durante este martes 12 de agosto, los ciudadanos podrán ingresar al Capitolio Nacional para despedir a Miguel Uribe Turbay en la Cámara Ardiente que se lleva a cabo en el Salón Elíptico. El horario será desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Mientras que el acceso será por la Plaza de Bolívar siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Al día siguiente, el Congreso de la República realizará un homenaje en el que solamente estarán presentes sus familiares y colegas en el Senado antes de ser trasladado a la Catedral Primada de Colombia.

Cabe mencionar que el féretro de Miguel Uribe llegó al Capitolio Nacional horas después de su fallecimiento para rendirle un sentido homenaje en el que participaron sus amigos y familiares, así como congresistas que se unieron para despedirlo después de la instalación de la Cámara Ardiente.

Por otra parte, María Alejandra Guerra sería quien tome su curul en el Senado de la República tras su deceso; ya que, tal como lo establece el Acto Legislativo 3 de 1993, es la siguiente en la lista del Centro Democrático.