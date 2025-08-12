“Usted le devolvió el narcotráfico a criminales”: Uribe arremete contra Santos por homenaje a Miguel

Colombia

En la mañana de este martes 12 de agosto el expresidente Juan Manuel Santos, respondió al expresidente Álvaro Uribe quien a través de su cuenta de X, cuestionó la asistencia de Santos al homenaje póstumo que se adelanta en el Capitolio Nacional al fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

En un breve mensaje que también publicó en sus redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos invitó a Uribe a “dejar atrás el odio” y mencionó que en medio de la coyuntura actual, “hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”.

#POLÍTICA “Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, respondió el expresidente Juan Manuel Santos (@JuanMansantos) al expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel), quien cuestionó la asistencia de Santos… pic.twitter.com/uAQ69ubtY5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2025

Le puede interesar: Es un crimen de lesa humanidad y debe condenarse: Andrés Barrios por muerte de Miguel Uribe

Uribe rechaza invitación de Santos

De inmediato, el expresidente Álvaro Uribe respondió a la invitación de Santos indicando que “no sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales”.

#POLÍTICA De inmediato, Álvaro Uribe respondió a la invitación de Santos a “dejar atrás el odio”: “No sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales”, le dijo el líder natural del Centro Democrático al expresidente Juan Manuel Santos.… pic.twitter.com/4vAloqc5jA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2025

Hay que señalar esta discusión entre ambos expresidentes se desató debido a que el expresidente Juan Manuel Santos, asistió en la noche del lunes en compañía de su esposa y uno de sus hijos, al Salón Elíptico del Congreso de la República en donde está siendo velado en cámara ardiente el senador Miguel Uribe Turbay.

Al darse cuenta de esto, Uribe señaló que “en esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”.