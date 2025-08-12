En Ibagué se decretaron tres días de duelo por la muerte del senador, Miguel Uribe

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué decretó tres días duelo y se izará la bandera a media asta en todas las dependencias públicas por del municipio el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe.

“Hoy Ibagué se inclina en señal de duelo por la partida de Miguel Uribe, un joven que entendió que la verdadera grandeza está en servir, que hizo la nobleza su carácter y de la calidez humana su forma de convivir con el mundo”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

Por otra parte, Aranda resaltó que “Defendió la palabra honesta, esa que no teme a la verdad y cultivó el gesto sencillo que acorta las distancias, un hombre que creyó firmemente en Colombia y en la fuerza de los actos para inspirar”.

“Consagrando la memoria colectiva y el legado de un hombre que en su breve paso por la vida nos enseñó a servir con dignidad y a creer con valentía, que, en cada nota de nuestra música, que, en cada paso de nuestra gente, viva el eco de su nombre”, sostuvo la mandataria local.

“Me duele profundamente la partida de mi amigo Miguel Uribe”: Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, afirmó a través de sus cuentas en redes sociales el dolor que le genera la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Me duele profundamente la partida de mi amigo Miguel Uribe. Un joven valiente que encarnaba la esperanza de millones de colombianos y quien entregó su alma por un país mejor”, dijo la mandataria de los ibaguereños.

A la vez resaltó que “Es duro aceptar que la violencia haya apagado una vida que tenía tanto por dar. Me queda la imagen de su sonrisa y la certeza de que su paso por este mundo dejó huella en muchos corazones”.

Finalmente, Johana Aranda, dijo que ojalá algún día podamos vivir en una Colombia donde las despedidas no sean tan prematuras, y donde los sueños como los de Miguel puedan florecer sin miedo.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió este lunes, 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá, el pasado 7 de junio de 2025.