En Quindío llaman a establecer una alianza por el agua para gestión de recursos

Armenia

En el marco del encuentro denominado Alianza por el Quindío que reúne a los gremios, academia, congresistas y autoridades fueron analizados los avances de diferentes proyectos incluidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo para el departamento.

Uno de los temas que surgieron en dicha reunión tiene que ver con la situación del agua ante las actuales condiciones climáticas.

Inicialmente el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, Alejandro Guevara dio a conocer la importancia de buscar alternativas que permitan la preservación del agua entendiendo que ninguno de los proyectos socializados se puede materializar sino existe el recurso hídrico.

Fue claro que es indispensable apuntar a reservorios o pozos para garantizar el abastecimiento en el territorio. Así mismo advirtió que de continuar sin lluvias en los próximos ocho días podrían generarse medidas como racionamiento, aunque fue claro que sería de manera coordinada con los alcaldes.

Gremios

Del mismo modo el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada sostuvo que uno de los temas centrales del encuentro tuvo que ver con el agua donde el compromiso principal es el de alejar la política para que no se generen dificultades.

Enfatizó que los recursos estarían enfocados a alternativas como reservorios para evitar complejidad en el suministro del vital líquido. Reconoció que a menos de dos años al gobierno del presidente Gustavo Petro será clave las acciones para consolidar proyectos como la doble calzada Calarcá- La Paila, mínimo contar con los estudios de la vía Guayacanes por eso considera deben priorizarse los temas expuestos en la reunión.

Por su parte el presidente del comité intergremial del Quindío, Uriel Orjuela sostuvo que lo crucial es trabajar unidos como departamento para lograr materializar los proyectos.

Afirmó que lo valioso de este tipo de ejercicios es el seguimiento que puede realizarse con el fin de conocer cuáles tienes mayores posibilidades para acceder a recursos del gobierno nacional ya que quedaron aprobados en el plan de desarrollo.

Fue enfático en señalar que si los proyectos de infraestructura no tienen estudios y diseños no van a tener futuro. Es así como destacó que las de mayor viabilidad son el aeropuerto el Edén, las dobles calzadas concretamente Montenegro- Quimbaya y las de mayor preocupación es la avenida Guayacanes en Armenia porque no tiene estudios y diseños.

Enfatizó en que el proyecto más importante es el de gobernanza del agua puesto que no tiene que haber reparo alguno en trabajar en pro del mismo.

Alcalde de Armenia

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla dijo que los temas a destacar tienen que ver con el tren de cercanías y el proyecto de la antigua estación del ferrocarril.

Aseguró que solo serán realidad si se trabaja de manera articulada por eso deben quedar de un lado las disputas políticas para avanzar en el desarrollo de la región.

Dijo que todos los proyectos pueden ser viables, el tema es de recursos y el poco tiempo que falta para culminar el gobierno nacional ya que hay algunos de esos que no cuentan con los estudios y diseños lo que desencadena mayor complejidad en el proceso.

Congresistas

En ese mismo sentido se pronunció la representante a la Cámara Piedad Correal quien sostuvo que la alianza es fundamental para el desarrollo de la región.

Informó que la buena noticia con el teleférico de Salento porque avanzan las alianzas públicos privadas que permitirán sea mucho más ágil el proceso. Sobre la doble calzada Calarcá- La Paila dijo que lo ideal es que sea un consorcio el que realice la construcción de la vía por eso en el mes de octubre lo definirá la ANI.

En cuanto al aeropuerto internacional El Edén resaltó que en el mes de febrero será entregado el plan maestro y considera que debe realizarse la intervención por etapas. También informó que radicó en la comisión primera un debate de control político al ministerio de Cultura e Invías por el deterioro de la estación del ferrocarril que hace parte del plan nacional de desarrollo.

Por último, la representante a la Cámara, Sandra Bibiana Aristizábal manifestó que la idea es elegir dos o tres proyectos de los 18 con el fin de lograr articular los esfuerzos y permitir que sean una realidad.

En cuanto al aeropuerto El Edén dijo que aire sí hay pues es el reporte que le han entregado desde la Aeronáutica Civil, pero pondrán extractores de aire con mayor capacidad para entregar mayor comodidad a los pasajeros. Especificó que es importante la unidad por eso es clave olvidar los colores políticos para lograr sacar adelante los proyectos para el departamento.

En conclusión, los actos principales del encuentro sostienen que deben impulsar la gestión y así definir las acciones.