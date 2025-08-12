Nicolás Maduro propone unir las fuerzas militares de Colombia y Venezuela

Norte de Santander

Desde Venezuela, Nicolás Maduro, explicó algunas propuestas de lo que sería la Zona Económica Binacional con Colombia y llamó mucho la atención cuando indicó que quería “Unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los dos gobiernos nacionales, con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira, Zulia hasta La Guajira y lo estamos logrando, lo vamos a lograr” dijo Maduro.

Agregó que en múltiples oportunidades ha dialogado con Gustavo Petro, asegurándole que “Venezuela es un país libre de cultivos de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína y Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o territorio”.

Resaltó que “si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder policial y militar de Colombia y Venezuela en esta Zona Número 1, podemos demostrar que como zona piloto, la liberamos de la violencia”.

Con este tipo de declaraciones, desde zona de frontera se siguen escuchando voces donde se advierte que la Zona Económica Binacional continúa con muchos vacíos frente a esta propuesta que firmaron ambos gobiernos.