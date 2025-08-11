“Miguel Uribe quería mucho al departamento”: dice el diputado nortesantandereano Juan Diego Ordóñez

Cúcuta

Desde Norte de Santander continúan las voces de rechazo por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que terminó arrebatándole la vida.

Juan Diego Ordóñez, diputado por el Centro Democrático, recordó, en dialogo con Caracol Radio, las últimas conversaciones que tuvo con el senador y precandidato presidencial, días antes de su atentado. Indicó que Uribe Turbay quería mucho al departamento Norte de Santander, conocía sus necesidades y la problemática de orden público que históricamente se han vivido.

“Él tenía plena convicción, primero que la situación de Venezuela afectaba mucho el Catatumbo y al departamento (...) Sabía que teníamos que recuperar el país, recuperar el territorio, que los grupos al margen de la ley están conviviendo en nuestro territorio y más en la región del Catatumbo. Sabía de la situación de los grupos que se encuentra en el Área Metropolitana de Cúcuta que nos está afectando y él solo quería la seguridad de nuestro país.Teníamos una esperanza de tener una persona joven y trabajadora”, aseguró el dirigente.

A través de sus redes sociales, el diputado también cuestionó al gobierno nacional “No entiendo cómo este Gobierno, al cual ya le está llegando la hora, sigue de aliado con los violentos y terroristas”.

Muy triste reconocer que hoy en Colombia ganó el terror, la violencia y el odio. Se fue un hombre que amaba su país y que tenía plena convicción en que las cosas iban a mejorar con una gran apuesta a la seguridad y el crecimiento económico. Se fue un padre, un amigo, un esposo y… pic.twitter.com/ePhOwgGhOf — Juan Diego Ordoñez C. (@JuanDiegOrdz) August 11, 2025

El Centro Democrático prepara una eucaristía, desde zona de frontera, por el eterno descanso el senador Miguel Uribe Turbay.