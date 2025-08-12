La Vallecaucana Heidy Santanilla se cuelga el oro en los Panamericanos Junior 2025

Valle del Cauca

A sus 18 años, la judoca Heidy Santanilla, oriunda del Valle del Cauca logró hacer sonar el himno nacional por quinta ocasión en el desarrollo de los Panamericanos Junior, al ganar la medalla de oro en la categoría de los 70kg.

El enfrentamiento que la catapulto al lugar mas alto del podio fue ante la brasilera María Oliveira a la que venció (2-0) en la final de dicha disciplina.

A propósito de este logró, la judoca mencionó:

“Un orgullo muy grande, porque todo esto se planifico y tenia el presentimiento que iba quedar de primera y me siento muy feliz, muy honrada… Lo viví muy bien porque sabia que era un combate donde no me iba tocar fácil, ninguno me toco fácil; donde ya sabia que plan era el que tenia que ejecutar”.

Esta medalla en judo resulta importante no sólo por el oro, sino también por posicionarse ante un país que durante la competencia ha liderado la medalleria dorada, pues de los 9 oros disputados hasta el momento, Brasil ya había conseguido 7 de ellas, una ecuador y ahora una para Colombia.

Esta victoria no sólo marca un hito en su carrera profesional, además obtuvo su boleto directo a los próximos Panamericanos en Lima 2027.

Con dos días de competencias completados, Colombia se mantiene en la tercera posición con un total de 15 preseas, 5 oros, 3 platas y 7 bronces; 5 de estas preseas fueron obtenidas por representantes ‘vallecaucanos’, siendo judo la modalidad en la que más han tenido éxito los deportistas del Valle; con un oro, un bronce y una plata.