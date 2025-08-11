Dupla de campeonas: Las hermanas Villegas de BMX Freestyle se suben al podio en Panamericanos Junior

Valle del Cauca

Las hermanas Villegas de BMX quienes representan al Valle del Cauca, se subieron al podio de los Panamericanos Junior. Queen Saray se quedó con el oro al obtener un puntaje de 81.67 y su hermana Lizsurley con la presea de plata con 76.00 puntos.

🙌🏻 ¿Qué si el talento viene de casa?



Pues las hermanas Villegas lo confirman. De su natal Buga al podio panamericano. Lizsurley aumenta el orgullo familiar y de todo un país con la 🥈 que les cumple un sueño de niñas.



¡Igual ellas sobre sus bicis siempre van por más! pic.twitter.com/jRWBOqBk7o — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 11, 2025

A propósito de esta victoria, al finaliza la carrera Queen mencionó:

“En realidad, guardamos muchos muchos trucos y bueno salieron a la final, muy contentas 1 y 2 para casa y estamos felices de eso, de representar muy bien a Colombia y disfrutar el momento”

Con esta medalla dorada Queen aseguro su cupo a los Panamericanos Lima 2027 y entre sus objetivos también esta clasificar y subirse al podio en Los Olímpicos de los Ángeles 2028

“Bueno ahora aprender muchos trucos más, mejorar mucho más en el deporte y bueno, entrenar bastante para las próximas competencias, tenemos mundiales juegos, así que preparándonos para eso”

Colombia hasta el momento acumula un total de 13 medallas; cuatro de oro, 3 de plata y seis de bronce. La delegación ‘cafetera’ se ubica en la tercera posición por debajo de Brasil y Chile.