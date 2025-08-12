Jhon Jader Durán y Richard Ríos se enfrentarán por un lugar en la Liguilla de la Champions

Benfica ratificó su presencia en los playoffs de la Liga de Campeones, luego de vencer 2-0 al Niza en el juego de vuelta por la tercera fase del certamen. El equipo portugués accedió con el marcador global de 4-0, tras haber ganado por el mismo resultado en suelo francés.

Richard Ríos fue titular, permaneció en el campo de juego los 90 minutos y fue uno de los jugadores mejor calificados del encuentro, sin recibir cartulinas amarillas. Los goles del triunfo fueron obra de los noruegos Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup.

Fenerbahce, por su parte, ya había ganado a primera hora 5-2 ante el Feyenoord de los Países Bajos. En el club turco, Jhon Jader Durán fue titular y anotó un gol clave a los 45+2 minutos, el cual era el 2-1 parcial para su equipo y el que marcó el camino a la remontada.

En el segundo tiempo, Durán encendió las alarmas tras marcharse de terreno de juego con una pequeña molestia a los 62 minutos, ingresando en su lugar el brasileño Anderson Talisca.

Duelo de colombianos en playoffs

Por sorteo ya establecido, Benfica y Fenerbahce se enfrentarán en los playoffs de la Liga de Campeones, definiendo cuál de los dos equipos estará disputando la fase Liguilla del certamen. Los juegos se disputarán el 20 y 27 de agosto, comenzando la serie en Turquía y cerrando en Portugal.

Por su parte, Óscar Cortés, quien actuó los últimos minutos con el Rangers de Escocia, también accedió a los playoffs, a pesar de la derrota 2-1 contra el Viktoria Plzeň de República Checa. En la próxima fase se estarán enfrentando al Brujas de Bélgica.