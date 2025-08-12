Video | Jhon Jáder Durán marcó su primer golazo oficial con Fenerbahce en Champions League

Jhon Jáder Durán marcó su primer golazo con el Fenerbahce. El conjunto turco se enfrenta a un difícil reto por la fase 3 de Champions League, pues debe remontar la serie ante Feyenoord para avanzar a los play-offs de la competición, tras el 2-1 en Países Bajos.

Durán fue inicialista en el encuentro de vuelta disputado en Turquía. De hecho, fue el protagonista del anuncio de las nóminas y no tardó en retribuirle la confianza al entrenador José Mourinho. Primero marcaron Watabe (41′) para los neerlandeses y luego Archie Brown (44) para los turcos, poniendo el global 3-2.

Sin embargo, Durán fue protagonista al marcar al minuto 45+2′. Youssef En-Nesyri se la bajó de cabeza; el antioqueño entró desde atrás, controló de pierna izquierda y definió con la derecha al palo izquierdo del arquero Timon Wellenreuther.

Así fue el gol de Jhon Durán

Este fue el primer gol oficial de Durán con la camiseta del conjunto de Estambul, en su segundo partido como titular. Ya había marcado dos en el amistoso ante Al Ittihad el pasado 23 de julio.

“Jhon (Durán) tampoco está en su mejor estado físico, pero su presencia siempre crea un partido muy dinámico y beneficioso. Creo que el equipo jugó muy bien en la segunda mitad”, fueron las más recientes palabras de Mourinho sobre el colombiano.

Fenerbahce pasó derecho con Fred al minuto 55, llevando la serie a la parcial remontada 4-3. Luego, Durán salió sustituido al minuto 62, con tarjeta amarilla, para darle paso a Anderson Talisca, a quien coincidencialmente reemplazó en Al Nassr, y ahora comparten camerino.