🔴 EN VIVO Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Grasshopper: siga acá el minuto a minuto del partido

<b>Grasshopper y Bayern Múnich se enfrentan en un amistoso</b>, en el estadio Letzigrund de Suiza a partir de las 11:00 a.m (hora Colombia).<b> Este partido ayudará a que ambos equipos se sigan preparando antes de disputar el inicio de temporada.</b> Para este encuentro, el directo técnico del Bayrn Múnich, <b>Vicent Kompany decidió armar un once inicial con varios suplentes para enfrentar al club suizo</b>. <b>Aunque Luis Díaz fue convocado para el amistoso, esta vez no será titular,</b> pero se espera que logre entrar en el segundo tiempo y seguir sumando minutos con la camiseta roja.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/lothar-matthaus-volvio-a-cuestionar-el-fichaje-de-luis-diaz-por-bayern-munich-contundentes-palabras/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/lothar-matthaus-volvio-a-cuestionar-el-fichaje-de-luis-diaz-por-bayern-munich-contundentes-palabras/?rel=buscador_noticias">Lothar Matthäus volvió a cuestionar el fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich: contundentes palabras</a><b>Esta decisión fue tomada a raíz de la cercanía de la final de la Supercopa de Alemania</b>,<b> </b>que se jugará <b>contra el Stuttgart</b> este sábado 16 de agosto desde la 1:30 de la tarde (hora Colombia). Por lo tanto, Kompany <b>prefiere proteger a sus jugadores titulares para que lleguen en las mejores condiciones a ese compromiso </b>y así volver a levantar la copa por undécima vez. Vale mencionar que<b> los Bávaros ya han consagrado 10 veces el título en este campeonato y solamente en 4 ocasiones terminaron subcampeones.</b>Sin embargo, el jugador <b>Luis Díaz ya sumó sus primeros minutos con el club alemán durante la goleada 4-0 ante Tottenham, donde inició titular y salió </b>del terreno de campo al minuto 76´en medio de la ovación de los hinchas.<b>Lea también:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/lothar-matthaus-volvio-a-cuestionar-el-fichaje-de-luis-diaz-por-bayern-munich-contundentes-palabras/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/lothar-matthaus-volvio-a-cuestionar-el-fichaje-de-luis-diaz-por-bayern-munich-contundentes-palabras/?rel=buscador_noticias">Lothar Matthäus volvió a cuestionar el fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich: contundentes palabras</a>