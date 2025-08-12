Jhon Jader Durán se rinde en elogios a Mourinho: “Es el mejor DT en mi carrera, siempre me apoya”

Jhon Jader Durán le dio en ocho días vuelta a su situación con el Fenerbahce, el colombiano borró cualquier eco de dudas tras el partido de ida ante el Feyenoord neerlandés, siendo clave en la clasificación a los playoffs de la Liga de Campeones con un gol.

El primer tanto oficial de Durán con el club turco llegó en el momento preciso, al cierre del primer tiempo, para poner el 2-1 en el juego de vuelta y el 3-3 parcial en la serie, luego de una gran definición al interior del área.

La mancha del partido fue la salida del colombiano prematuramente, siendo reemplazado a los 62 minutos por el brasileño Anderson Talisca, autor del último gol del encuentro. Al final del partido, se le vio al colombiano caminando con alguna dificultad.

¿Qué dijo Durán al final del partido?

Al final del partido, Jhon Jader Durán dialogó con los medios de comunicación, donde volvió a expresar su agradecimiento y admiración por el técnico portugués José Mourinho. Durán aseguró que Mou lo ha respaldado y apoyado constantemente.

“Estoy muy contento de trabajar con José Mourinho. Tengo 21 años, pero es el mejor entrenador con el que he trabajado en mi carrera. También quiero agradecerle su apoyo. Siempre me apoya, lo siento. Es un entrenador apasionado. Es un placer tener un entrenador así”, comentó el colombiano.

Sobre su gol, destacó: “Estoy muy contento. Me alegro de marcar mi primer gol aquí, delante de la afición. Gracias al equipo y a la afición por su cariño. Nos sentimos genial. Me siento genial. Mi familia estaba aquí y marqué delante de ellos. Eso lo hizo aún mejor. Ahora queremos pasar de ronda y clasificarnos para la Champions League”.

Finalmente, celebró su dupla con el marroquí Youssef En-Nesyri. “En-Nesyri es un jugador de calidad e inteligente. Tiene mucha experiencia. Nos entendimos bien, es muy fácil jugar con él. Sabe muy bien dónde pararse en el campo. He estado hablando con él desde el día que llegué. Es un placer jugar con él. Me dio una asistencia y le debo una. Tengo que corresponderle. Me llevo bien con todos en el equipo. Nos prepararemos bien para la segunda ronda”.

Duelo de colombianos en la próxima fase

Ahora, Jhon Jader Durán y el Fenerbahce deberán enfrentarse al Besiktas de Richard Ríos, que con el colombiano titular en los dos juegos, eliminó al Niza de Francia con un marcador global de 4-0.