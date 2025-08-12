Hospital San Rafael de Tunja reinaugura su Unidad de Preparación de Fórmulas Nutricionales

Tunja

En el marco de la Semana de la Lactancia, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja presentó la remodelación y ampliación del servicio de la Unidad de Preparación de Fórmulas Nutricionales, que ahora funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Luz Vanessa, profesional del área de Nutrición del centro asistencial, explicó que este espacio está destinado a la elaboración de fórmulas lácteas y nutricionales para pacientes con condiciones clínicas específicas. “Muchas personas se preguntan por qué, si somos un hospital que promueve la lactancia materna, preparamos fórmulas infantiles. La razón es que hay casos en los que el bebé o el paciente requieren un apoyo nutricional especial, como prematuros, niños con bajo peso o pacientes con enfermedades renales, hepáticas, pulmonares o neurológicas”, señaló.

La profesional recalcó que la apertura 24/7 busca garantizar la calidad y seguridad de las preparaciones. “Durante la pandemia operamos solo 12 horas, lo que implicaba que algunas fórmulas quedaban reposadas en la noche, y detectamos problemas gastrointestinales asociados a esa situación. Por eso la gerencia decidió ampliar el servicio de forma continua, asumiendo el esfuerzo económico que esto implica, en beneficio de nuestros pacientes”, dijo.

La remodelación incluyó la renovación de pisos, mobiliario y equipos, así como la adquisición de impresoras térmicas y sistemas de cómputo para mejorar los procesos. Además, el hospital fortalecerá el seguimiento a pacientes que egresan con tratamiento nutricional a través del programa Egreso Seguro.