Se prenden las alarmas en el hospital San Rafael de Tunja por sobreocupación

Tunja

El servicio de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja entró en alerta máxima debido a la sobreocupación que pasa el 600% para los diferentes servicios.

Debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas se ha aumentado el servicio de urgencias en un 643%, en donde las enfermedades respiratorias en menores de edad y adultos mayores son las consultas en urgencias en las que más pacientes hay.

“El servicio que tiene mayor ocupación en este momento es el de urgencias de pediatría y pese a que nos beneficia un poco que los niños estén en vacaciones porque eso disminuye la nota de contagio, sin embargo el frío y las lluvias han hecho que aumente la enfermedad respiratoria en los niños y la unidad de cuidados intensivos pediátricas se encuentra en sobreocupación, pues el hospital universitario San Rafael es el único que cuenta con unidad de cuidados intensivos pediátricos en el departamento y pues está al 100% de ocupación”, aseguró Verónica Tovar, coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Desde el centro de salud le hacen un llamado a la comunidad para que solo en casos de extrema necesidad se acerquen al servicio de urgencias, de lo contrario, hacerlo con las EPS.

“Hay ciertas situaciones que generalmente son inicialmente tratables, por ejemplo, si tenemos enfermedad sin dificultad respiratoria, sin fiebre, pues que todos sabemos y que hemos vivido ese malestar que duele el cuerpo, que no dan ganas de nada, pero pues no hay dificultad respiratoria y no hay fiebre que dura más de tres días, inclusive en los adultos, esto puede ser manejado inicialmente por las EPS en una consulta prioritaria, pero ya cuando la fiebre persiste, cuando ya hay dificultad respiratoria, cuando ya hay coloración azul en los labios, en la punta de los dedos, el dolor del pecho, todo lo que tiene que ver con la enfermedad cerebrovascular que dejan de hablar los pacientes, que se les dificulta hablar, que duele la cabeza como el peor dolor de su vida, pues ahí ya son causas que sí o sí hay que consultar a urgencias”, agregó Tovar.

Es importante tener en cuenta los sintomas que se presenten en una enfermedad respiratoria para consultar los servicios de urgencia del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.