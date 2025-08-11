Hospital Universitario de Santander superó sobreocupación en urgencias. Hacen llamado a las EPS

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander, anunció que logró superar la situación de sobreocupación en su servicio de urgencias, luego de un periodo de alta demanda que alertó al centro médico y a los ciudadanos.

De acuerdo con el Hospital el restablecimiento del servicio con normalidad fue posible gracias a la implementación de medidas que fortalecieron la capacidad de respuesta, entre ellas, la asignación de médicos especialistas y la utilización de tecnología biomédica.

Sobre estas acciones el doctor José Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander, expresó:

“Básicamente lo más reciente que se ha realizado es que pudimos incorporar dentro de los servicios a especialistas en medicina crítica, medicina de urgencias, que están durante todos los días de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces ellos vienen acompañando a los médicos generales del servicio de urgencias, brindándole apoyo para mejorar y que se pueda disminuir el tiempo de estancia de los pacientes en urgencias. Adicionalmente, hemos fortalecido el área de referencia y contrarreferencia, brindando apoyo a la red en cuanto a la realización de procedimientos diagnósticos sin que el paciente tenga que ingresar al servicio de urgencias".

La entidad hizo también un llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para que prioricen la orientación a los afiliados sobre el uso racional del servicio de urgencias, considerando el nivel de complejidad de las instituciones prestadoras para garantizar una atención oportuna a los pacientes y evitar estas circunstancias de alerta.

