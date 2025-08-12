Gobierno gazatí acusa a Israel de negar una hambruna “documentada internacionalmente”

Palestinos desplazados se agolpan frente a un comedor social para recibir raciones limitadas ante la escasez de alimentos, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza - EFE / HAITHAM IMAD ( EFE )

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza respondió este martes a las acusaciones de Israel, en las que asegura que los islamistas llevan a cabo una campaña coordinada para “amplificar la narrativa de la hambruna” en el enclave, afirmando que “es un intento desesperado y fútil de cubrir un crimen documentado internacionalmente”.

“Todas las organizaciones internacionales y agencias de las Naciones Unidas, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la OCHA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han documentado oficialmente en sus informes que los niveles de hambre y desnutrición en Gaza han alcanzado fases avanzadas de hambruna”, alegó el Ejecutivo gazatí.

El Gobierno de la Franja responde así al Cogat, el brazo militar israelíes encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, que en un comunicado aseguró esta mañana que los datos del Ministerio de Sanidad gazatí sobre muertes de hambruna se componen, en su “mayoría”, por muertes por otras enfermedades que padecían los fallecidos.

“Las enfermedades crónicas no eximen de responsabilidad”, asevera el comunicado desde Gaza: “Incluso los enfermos crónicos necesitan alimentación adecuada, cuidado médico y medicamentos, todo de lo que la ocupación (israelí) les ha privado a través del asedio y la omisión de entrada en Gaza”.

En su comunicado, el Cogat asegura que “el análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría de aquellos que supuestamente han muerto por desnutrición tenían condiciones médicas previas que llevaron a un deterioro de su salud no relacionado con su estatus nutricional”.

Israel cuestiona las cifras

Israel asegura que la Sanidad gazatí no ha difundido los nombres de los casi 230 muertos por desnutrición desde octubre de 2023 en el enclave (103 de ellos, niños), de los cuales más de la mitad perdieron la vida desde julio de 2025.

Preguntado por EFE, el Ministerio de Sanidad ha compartido habitualmente los nombres de los fallecidos. Este martes, sin embargo, rechazó difundir los de los últimos cinco muertos (dos de ellos niños de cinco y un año), alegando “respeto a la privacidad de las familias”.

“Desde el comienzo de la guerra, Israel ha estado poniendo en duda las cifras y los datos y no dejará de hacerlo. Esta duda no negará el hecho de que Gaza está sufriendo una verdadera hambruna. Las salas infantiles y los centros de tratamiento intensivo están abarrotados de niños que sufren desnutrición”, dijo a EFE el director de la unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos, Zaher al Waheidi.

Vetos y problemas en acceder a la comida

El Gobierno gazatí acentuó que, además del bloqueo a la entrada de ayuda, Israel ataca directamente las fuentes de alimento, entre ellas 44 cocinas comunitarias y 57 puntos de distribución de alimento.

Recordó también que el Ejército israelí ha vetado el acceso a Gaza de más de 430 productos alimenticios, incluyendo varias carnes, pescados y verduras congeladas, productos lácteos o frutas, entre otros.

El Ejecutivo manifestó asimismo que los miembros del Gobierno israelí han hecho declaraciones públicas llamando a la hambruna en Gaza.

El 19 de mayo, día en que Israel permitió entrar a algunos camiones con comida a Gaza tras bloquear completamente su acceso desde el 2 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que su país iba a permitir una cantidad “mínima” de ayuda al enclave con tal de no perder el apoyo de sus aliados internacionales.

Según las últimas cifras semanales ofrecidas por el Cogat, una media de 270 camiones diarios entraron a Gaza a lo largo de la semana pasada, a pesar de que las agencias de la ONU inciden en que son necesarios entre 500 y 600 al día para abastecer a la población, que arrastra las consecuencias de casi dos años de ofensiva militar en el enclave.