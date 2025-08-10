Ejército de Israel mata a periodistas de Al Jazeera en bombardeo cerca de hospital en Gaza

Palestinos cargan el cuerpo de Anas al-Sharif, corresponsal en Gaza de la cadena de televisión catarí Al Jazeera, quien murió en un ataque del ejército israelí contra una tienda de campaña de periodistas cerca del Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza el 11 de agosto de 2025. (Foto de Ayman Majed Harb Alhisi/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

La cadena Al Jazeera y las fuerzas armadas en la Franja de Gaza anuncia la muerte de cuatro de sus periodistas tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza cerca del hospital Shifa de la capital gazatí.

“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Catar.

Poco antes de la medianoche del domingo al lunes, Al Jazeera difundía que Al Sharif había muerto en un bombardeo contra la tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa de la capital gazatí.

Apenas media hora antes, el periodista publicó en su propio perfil de la red social X un video mostrando la proximidad de los bombardeos que azotaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: “Bombardeos sin parar... Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza”.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Junto a Al Sharif murieron tres periodistas más, según Al Jazeera: el reportero Mohammed Qreiquea (también de la cadena catarí) y los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal, al que el Gobierno gazatí señaló además como fotoperiodista asistente.

Por el momento, el reporte del gobierno gazatí, con ellos cuatro, el recuento de periodistas muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237.