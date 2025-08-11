Ejército israelí dice que uno de los periodistas asesinado en Gaza era un “terrorista”

JERUSALÉN, 27/04/2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una reunión con una delegación de embajadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, defendieron el ataque lanzado este domingo contra un edificio de los suburbios del sur de Beirut donde, según el Ejército israelí, había unas instalaciones del grupo chií Hizbulá. EFE/GPO/Maayan Toaf ( EFE )

El ejército de Israel afirmó que el corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, a quien mató el domingo en un bombardeo en Ciudad de Gaza, era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”, luego de que el medio catarí reportara esa muerte y la de otros tres funcionarios.

“Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera”, afirmó el ejército israelí en Telegram.

En un comunicado por las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que Al Sharif era jefe de una célula de Hamás y responsable de coordinar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes.

Por el momento la cadena Al Jazeera no se ha pronunciado sobre esta acusación, mientras el hecho sigue generando reacciones en la comunidad internacional.