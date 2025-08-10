Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre plan de Israel para Gaza

Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Foto cortesía

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de urgencia para analizar el plan de Israel de asumir el control de la Ciudad de Gaza.

La iniciativa surge tras recibir críticas de varios países, que advierten que podría prolongar el conflicto y agravar el sufrimiento de la población gazatí.

Un alto funcionario de la ONU advirtió el domingo que el plan de Israel “probablemente desencadenará otra calamidad” con consecuencias más allá del territorio asediado.

“Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”, dijo Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo el domingo que “más de dos millones de víctimas están soportando una agonía insoportable”, calificó los planes de Israel para Ciudad de Gaza como “ilegales e inmorales” y pidió que se permita la entrada de periodistas extranjeros a Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que periodistas extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.

Netanyahu declaró que el plan aprobado recientemente por el gabinete de seguridad de su país para controlar Ciudad de Gaza es “la mejor forma de terminar la guerra”.

“Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”, indicó el mandatario, quien agregó que el objetivo del plan “no es ocupar Gaza”.