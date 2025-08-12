UPB abre su novena Escuela de Verano con enfoque en un futuro regenerativo

Medellín, Antioquia

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) realizará, del 20 al 22 de agosto, la novena edición de su Escuela de Verano, cuyo tema central será el futuro regenerativo, una invitación a ir más allá de la recuperación de lo dañado y trabajar para prevenir afectaciones en el futuro.

El evento, gratuito con previa inscripción a través de la página de la UPB o de la Escuela de Verano, se desarrollará en el centro de eventos FORUM UPB desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. todos los días y se espera contar con la participación de más de 8.000 personas en los tres días. Habrá un balance en la agenda para abordar temas como sabiduría ancestral, economía silver y bienestar con inteligencia artificial, combinando conferencias, talleres y experiencias inmersivas.

“Yo lo que les recomiendo es siéntense y miren la agenda de los tres días y vamos a hacer un check de los temas que realmente me interesan pero yo les recomiendo que no se queden en una sola temática” expresó el vicerrector de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Entre estas experiencias se destaca la recreación de Chiribiquete, que llevará a los asistentes a un recorrido por la ancestralidad a través de realidad aumentada y virtual.

Además, el evento contará 180 experiencias y la presencia de delegados de más de 40 países, incluyendo reconocidos conferencistas internacionales.

La Escuela de Verano UPB cuenta con alianzas estratégicas con varias Cajas de Compensación y con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, buscando ampliar su alcance y ofrecer un espacio de aprendizaje, innovación y conexión cultural.