Medellín

Pico y placa: tenga en cuenta que este lunes 11 de agosto inicia la sanción económica

Luego, esta medida se aplica luego de una semana de sanción pedagógica para la rotación del pico y placa del segundo semestre.

Pico y placa Medellín - Getty Images

Pico y placa Medellín - Getty Images

Medellín

Recordemos que la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, ya había anunció la rotación del pico y placa para el segundo semestre. Esta acción restrictiva permitió una semana de sanción pedagógica para que los conductores de vehículos particulares y taxis se acostumbraran a la nueva rotación. Pero tenga en cuenta que a partir de este lunes 11 de agosto las sanciones serán económicas y equivalen a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e, incluso, la inmovilización del vehículo, advierte la alcaldía.

Recordemos que la nueva rotación quedó así: este lunes 11 de agosto la restricción de movilidad es para los números 6 y 9. El resto de la semana continuará con la rotación vigente durante el segundo semestre de 2025 y hasta febrero de 2026, así: martes (5 y 7), miércoles (1 y 8), jueves (0 y 2) y viernes (3 y 4).

Este pico y placa es para los horarios de 5 a.m. y 8 p.m. de lunes a viernes. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera, salvo en los corregimientos.

Le puede interesar:

Tenga en cuenta las vías exoneradas de la medida

Las vías de conexión regional y nacional, como la avenida Regional y la autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); también, la vía Las Palmas y al Occidente antioqueño, y la conexión de la avenida 33 y la calle 10, entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad