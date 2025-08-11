Pico y placa: tenga en cuenta que este lunes 11 de agosto inicia la sanción económica

Medellín

Recordemos que la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, ya había anunció la rotación del pico y placa para el segundo semestre. Esta acción restrictiva permitió una semana de sanción pedagógica para que los conductores de vehículos particulares y taxis se acostumbraran a la nueva rotación. Pero tenga en cuenta que a partir de este lunes 11 de agosto las sanciones serán económicas y equivalen a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e, incluso, la inmovilización del vehículo, advierte la alcaldía.

Recordemos que la nueva rotación quedó así: este lunes 11 de agosto la restricción de movilidad es para los números 6 y 9. El resto de la semana continuará con la rotación vigente durante el segundo semestre de 2025 y hasta febrero de 2026, así: martes (5 y 7), miércoles (1 y 8), jueves (0 y 2) y viernes (3 y 4).

Este pico y placa es para los horarios de 5 a.m. y 8 p.m. de lunes a viernes. En todas las vías de los barrios se aplicará de igual manera, salvo en los corregimientos.

Tenga en cuenta las vías exoneradas de la medida

Las vías de conexión regional y nacional, como la avenida Regional y la autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); también, la vía Las Palmas y al Occidente antioqueño, y la conexión de la avenida 33 y la calle 10, entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.