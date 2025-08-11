Armenia

El legado de Miguel Uribe permanecerá: voceros del Centro Democrático en el Quindío

Además lamentaron y rechazaron el atentado que finalmente terminó con la vida del precandidato presidencial

Miguel Uribe y su participación en el foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Armenia. Foto: Cortesía Facebook Miguel Uribe

Armenia

Voceros del Centro Democrático en el Quindío lamentaron la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe y esperan que el crimen no quede en la impunidad.

Diversas reacciones se han generado en el Quindío por el fallecimiento del senador Miguel Uribe esta madrugada en la clínica Santa Fe en Bogotá luego de dos meses se sufrir el atentado en la capital de la República.

Carlos Andrés Toro, médico dermatólogo y vocero del Centro Democrático del Quindío expresó “hoy nos levantamos con esta noticia tan triste para el país, para toda la juventud, para todos aquellos que veíamos en Miguel una persona nueva, una persona que nos podía renovar la política en Colombia, por los violentos que nos arrebatan a este gran líder”

Y agregó “pero su legado va a continuar en el departamento del Quindío y en todo el país. Hoy hacemos un llamado a la oración, a la unidad familiar y a rechazar a todos estos actos de barbarie, no solo por Miguel, sino por todo y cada uno de estos asesinatos que se dan en Colombia diariamente.

Nuevamente, gracias a todos ustedes, estaremos en oración y cualquier actividad que vamos a tener en unión, lo vamos a hacer saber a todos ustedes. Muchas gracias y nuevamente Dios, la familia y que Miguel siempre va a estar presente en todos sus corazones.

