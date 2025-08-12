El procurador general instaló un acto simbólico en honor a Miguel Uribe

Sobre el mediodía el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, se pronunció a las afueras de la sede de la Procuraduría, luego de un minuto de silencio en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El procurador inició su discurso diciendo que no acepta la violencia de ninguna manera y que se niega a que la sociedad esté condenada a vivir cualquier tipo de maltrato.

“En nombre de la sociedad toda a la que represento, les pido de la manera más enfática que me es posible, a todos los líderes de Colombia, de los sectores público y privado, del sector empresarial, de las iglesias, de la academia, de los medios de comunicación y a cada colombiano donde quiera que esté, a decretar el confeso por la defensa de la vida y la paz en cada uno de nuestros corazones ”. Detalló el procurador.

Además, durante el acto, le hizo una petición al presidente de la República.

“En un momento tan difícil, le pide al señor presidente de la república, doctor Gustavo Petro Urrego, quien representa la unidad de la nación colombiana, que suscriba también este consenso por la defensa de la vida”, afirmó el procurador Eljach.