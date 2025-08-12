¡Continúa subiendo! Precio del dólar en Venezuela HOY 12 de agosto, según BCN

En lo que va del año 2025, la inflación en Venezuela sigue aumentando, y como resultado de esto, su moneda se ha devaluado más del 100% frente al dólar estadounidense.

El pasado viernes 8 de agosto, el Banco Central de Venezuela dio a conocer que el precio del dólar había llegado a los 130 bolívares. Este dato toma mayor relevancia, al conocer el salario mínimo mensual del país bolivariano, pues este fue establecido en marzo del año 2022 en 130 bolívares, lo que, en ese momento, equivalía alrededor de 30 dólares.

Opositores venezolanos, como Andrés Velásquez, han recalcado que tal salario es una “humillación institucionalizada”, esto debido a que, no alcanza para cubrir ni el 1% de la canasta básica alimentaria. Lo que ha generado que pensionados y trabajadores, como los profesores, resulten en una condición de pobreza extrema al recibir entre 1 y 4 dólares al mes.

Precio del dólar en Venezuela hoy 12 de agosto

A pesar de que el dólar ya había llegado a la marca histórica de los 130 bolívares hace algunos días, el Banco Central Venezolano, dio a conocer que tuvo un nuevo aumento, pues se estableció HOY, 12 de agosto, en los 132,30 bolívares.

Con este hecho, el salario mensual de Venezuela se plantó por debajo del precio de un solo dólar estadounidense. Para que tenga una referencia más cercana, es como si el sueldo mínimo mensual en Colombia fuera de alrededor 4.244 pesos.

A pesar de que su moneda se devaluó, el pasado mes de julio, el Banco Central Venezolano dio a conocer, mediante un informe publicado en su página web, que su Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un aumento del 6,65% en el segundo trimestre del año. Asegurando así que se habían recuperado a pesar de las adversidades, que fueron atribuidas a la “inestabilidad económica internacional y el esquema de agresiones unilaterales”.

Tasas de Cambio en Venezuela HOY 12 de agosto, según BCV

Banesco: compra 132,3438 – venta 134,0674.

132,3438 – 134,0674. Banco Mercantil: compra 130,0936 – venta 131,9956.

130,0936 – 131,9956. BBVA Provincial : compra 132,0317 – venta 131,3799.

: 132,0317 – 131,3799. Bancamiga : compra 132,7361 – venta 132,8661.

: 132,7361 – 132,8661. Otras instituciones: compra 131,1713 - venta 131,5501.

Dólar en Colombia hoy 12 de agosto

Para el día de hoy, 12 de agosto, el precio del dólar se estableció en 4.045,87 COP. Es decir, tuvo un leve aumento de alrededor de 11 pesos colombianos, esto frente al valor del día anterior.

Teniendo como base este valor, el salario mínimo mensual vigente en Colombia, rondaría alrededor de 400 dólares estadounidenses. Es decir, un ciudadano venezolano que gane la remuneración mínima tendría que trabajar 400 meses, o 33 años, para ganar lo mismo que un colombiano en tan solo un mes.