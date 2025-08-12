Confirman la muerte del obispo emérito de Sincelejo Monseñor Nel Beltrán Santamaría

Este martes 12 de agosto se confirmó el fallecimiento en Bucaramanga de Monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo emérito de Sincelejo, a los 84 años de edad.

Su salud se deterioró profundamente en los últimos meses, enfrentando un cáncer de próstata con metástasis y Alzheimer, según informaciones recientes del medio Vanguardia.

Beltrán Santamaría, nacido en San Andrés (Santander) en 1940, fue nombrado obispo de Sincelejo en 1992 por el papa Juan Pablo II y lideró la diócesis durante 22 años. Presentó su renuncia en 2014, aceptada por el papa Francisco, en medio del proceso iniciado por la renuncia de Benedicto XVI.

A lo largo de su carrera episcopal, fue un reconocido mediador en procesos de paz, apoyando la reintegración de grupos guerrilleros como la Corriente de Renovación Socialista. Participó activamente en diálogo social desde el Consejo Nacional de Paz y lideró múltiples iniciativas de reconciliación en Montes de María

En marzo de este año, había sido hospitalizado en Bucaramanga por neumonía bilateral, una afección grave que coincidía con la misma que padeció el papa Francisco, y que agravó notablemente su estado de salud.

Su partida deja un legado de paz y construcción social, recordado por su vocación de servicio, dedicación pastoral y compromiso con los más vulnerables del departamento.

Según informó desde Bucaramanga su hermano , Jairo Beltrán, su cuerpo será velado en cámara ardiente en la funeraria San Pedro, de Bucaramanga, y el proximo jueves 14 de agosto será trasladado a Sincelejo , donde se cumpliran sus exequias.