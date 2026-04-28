Puente de Las Cejas devuelve la conectividad a Guaranda

Sincelejo

Después de más de cinco décadas de espera, las comunidades rurales de Guaranda, en el departamento de Sucre, cuentan desde hoy con un paso vehicular seguro gracias a la puesta en servicio del puente de Las Cejas.

La obra fue instalada sobre la quebrada Ventanilla y representa un cambio histórico para la movilidad y el desarrollo de esta zona de La Mojana.

“No fue fácil, tuvimos demoras, fue un trabajo conjunto, pero hay un trabajo decido del Gobierno local, departamental y nacional que invirtió mas de 4.200 millones de pesos, que le traiga mucho desarrollo a Guaranda y Majagual”, expreso el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El funcionario agradeció a los ingenieros del Ejército que instalaron el puente en 23 días.

El puente metálico semipermanente, de 60 metros de longitud, fue construido en solo 23 días mediante un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Guaranda.

Más de 15 mil personas de los corregimientos de Las Cejas, Palmarítico, Puerto López, Tierra Santa, Quebrada Seca y sectores aledaños, así como del municipio vecino de Majagual, se benefician directamente con esta infraestructura.

Durante años, los habitantes de estos sectores dependieron de pasos improvisados que se volvían intransitables en temporada de lluvias, afectando el acceso a servicios de salud, educación, transporte escolar y la comercialización de productos agrícolas.

Con el nuevo puente, se garantiza la movilidad permanente y se reducen los riesgos para las comunidades.

La instalación estuvo a cargo de cerca de 30 ingenieros militares del Ejército Nacional, mientras tropas de la Brigada 11 brindaron acompañamiento y seguridad durante la ejecución de la obra.

Además de mejorar la conectividad, el puente facilita la llegada de ambulancias y organismos de socorro, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias en esta zona vulnerable del Caribe colombiano.

Con esta obra, Guaranda da un paso clave en la recuperación de su conectividad rural y en la reactivación económica de una región que por años permaneció aislada.