Autoridades ambientales de Córdoba monitorean posible mancha de crudo en el Golfo de Morrosquillo

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió sobre una posible mancha de crudo en las costas de Córdoba que limitan con el vecino departamento de crudo. En ese sentido, la alerta fue trasladada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

“La Corporación tuvo conocimiento por intermedio de pescadores de la zona del Golfo de Morrosquillo, en los límites entre los departamentos de Córdoba y Sucre, del probable derrame de crudo de las operaciones que se presentan en ese sector. Inmediatamente, la Corporación activó comunicación oficial con la ANLA y la Gestión del Riesgo Departamental para tratar de identificar si existe o no esta situación”, dijo el subdirector de Gestión Ambiental de la CAR – CVS, Albeiro Arrieta.

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“Es importante decir que, si bien la competencia de hidrocarburos es de la ANLA, la Corporación está atenta a establecer protocolos que permitan minimizar el impacto ambiental de esta zona si es que se ha presentado este evento. Hasta el momento, estamos a la espera de las respuestas tanto de las empresas del sector como de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, agregó.

Finalmente, estableció que “estamos atentos a la posible activación tanto de puestos de mando, en caso de presentarse la situación, como en atender el episodio. Hasta el momento, el reporte que tenemos es de normalidad en el sector, pero estamos atentos a cualquier novedad”.

Cabe recordar que, el Golfo de Morrosquillo es un importante sector turístico que comprende costas de Córdoba y Sucre, donde hay operación de empresas filiales de Ecopetrol.