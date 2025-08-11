Preocupación en Viterbo, Caldas por agresión a líder de la comunidad LGTBI

Manizales

Según las primeras informaciones la líder de la mesa LGTBI de Viterbo departía en un negocio nocturno, cuando tres sujetos empezaron a lanzar comentarios en su contra, lo que provocó su reacción y el reclamo. Estos en respuesta la atacaron.

“Pues la información que se tiene hasta el momento, lógicamente todo está en manos de las autoridades competentes de la Fiscalía General de la Nación que está a cargo de esta investigación. Pero la información que se tiene es que en horas de la madrugada pues un grupo de personas agredió a Karina pues en diferentes puntos del municipio”, dijo el alcalde del municipio Néstor Javier Ospina

Karina intentó huir e ingresó a otro sitio, pero una trabajadora de dicho establecimiento la retuvo para que continuaran con los ataques. Estos hechos al parecer quedaron registrados en videos, la mujer fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad de Pereira.

“Tampoco conocemos pues de amenazas o algo por el estilo en contra de su integridad. Creo que fue un hecho, digamos de ese momento en particular, un hecho que pues lógicamente de intolerancia. Ya las autoridades están investigando qué originó esta situación”, dijo Ospina.

Este es el primer hecho de agresión de género en contra de Karina, sin embargo, en otros municipios de caldas si se han registrado más hechos relacionados sobre agresión o discriminación sexual.